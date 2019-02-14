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    Главная / Торги / Поставка клапана электромагнитного КВУМ-25Л

    Поставка клапана электромагнитного КВУМ-25Л

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.02.2019 06:0014.02.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84947Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    84947

    Наименование закупки

    Поставка клапана электромагнитного КВУМ-25Л

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    11.02.2019 14:43

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЮМЕНСКИЕ МОТОРОСТРОИТЕЛИ
    Все закупки и тендеры ПАО "ТМ"

    Юридический адрес

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,

    Почтовый адрес

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО

    Контактный телефон

    +7 3452 54-60-71

    Факс

    +7 3452 54-60-29

    Адрес электронной почты

    a.diyanov@tmotor.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Говердовский Андрей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    клапан

    Список лотов

    Лот

    Поставка клапана электромагнитного КВУМ-25Л

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.02.2019 06:00 GMT +314.02.2019 06:0014.02.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84947Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка клапана электромагнитного КВУМ-25Л

    Начальная цена

    34 416,67

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 625007, Тюменская область, г. Тюмень, Площадь Владимира ХуторянскогоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Постоплата 30 календарных дней. Транспортные расходы включены в стоимость товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ПАО "ТМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "ТМ"

    Адрес местонахождения

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО

    Наименование заказчика

    ПАО "ТМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "ТМ"

    Адрес местонахождения

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Клапан электромагнитный КВУМ-25Л алюминиевый корпус Ду25ММ PN0.0001 газообразные среды +1...+35"

    Кол-во: 1.000

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