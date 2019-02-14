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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Услуги по реализации санаторно-курортных путёвок (75 шт)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
11.02.2019 14:12
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
607033, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, Детский центр "Лазурный", -
Почтовый адрес
607033, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, Детский центр "Лазурный", -
Контактный телефон
+7 83177 4-80-87
Факс
+7 83177 4-80-87
Адрес электронной почты
lazurn@narod.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вздышкин Александр Викторович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по реализации санаторно-курортных путёвок (75 шт)
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
14.02.2019 08:00 GMT +314.02.2019 08:0014.02.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84925Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по реализации санаторно-курортных путёвок (75 шт)
Начальная цена
215 460,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, 607033, Нижегородская обл., городской округ город Выкса, детский центр «Лазурный» Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
в течение 15 дней с момента подписания отчета агента
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУДО ДСООЦ "Лазурный"
Все закупки и тендеры ГБУДО ДСООЦ "Лазурный"
Адрес местонахождения
607033, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, Детский центр "Лазурный", -
Кол-во: 75.000