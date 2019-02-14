Поставка сплит-системы (Увеличение подачи газа в юго-западные районы Краснодарского края) для нужд ООО "Газпром инвест"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

3.3. Расчет по Договору производится ПОКУПАТЕЛЕМ в течение 30 календарных дней с даты получения Товара указанной в, подписанной сторонами, товарной накладной (или УПД), при наличии счета-фактуры и счета на оплату