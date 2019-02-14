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    Главная / Торги / Поставка сплит-системы (Увеличение подачи газа в юго-западные районы Краснодарского края) для нужд ООО "Газпром инвест"

    Поставка сплит-системы (Увеличение подачи газа в юго-западные районы Краснодарского края) для нужд ООО "Газпром инвест"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.02.2019 10:0014.02.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84913Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    84913

    Наименование закупки

    Поставка сплит-системы (Увеличение подачи газа в юго-западные районы Краснодарского края) для нужд ООО "Газпром инвест"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    11.02.2019 13:19

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром инвест"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром инвест"

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д

    Контактный телефон

    +7 812 612-86-01 доб. 34229

    Факс

    +7 812 612-86-01

    Адрес электронной почты

    tender@invest.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юсупова Ася Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка сплит-системы (Увеличение подачи газа в юго-западные районы Краснодарского края) для нужд ООО "Газпром инвест"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.02.2019 10:00 GMT +314.02.2019 10:0014.02.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84913Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сплит-системы (Увеличение подачи газа в юго-западные районы Краснодарского края) для нужд ООО "Газпром инвест"

    Начальная цена

    149 661,38

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, 353530, Краснодарский край, Темрюкский район, станица Старотитаровская, отделение № 2 Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    3.3. Расчет по Договору производится ПОКУПАТЕЛЕМ в течение 30 календарных дней с даты получения Товара указанной в, подписанной сторонами, товарной накладной (или УПД), при наличии счета-фактуры и счета на оплату

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром инвест"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром инвест"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сплит-система настенного типа AI-09CRI2/AI-09CRI2E помпа дренажная VL-15 с НТК-30 АЭРО ИКСИА"

    Кол-во: 2.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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