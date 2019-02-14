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Наименование закупки
Поставка сплит-системы (Увеличение подачи газа в юго-западные районы Краснодарского края) для нужд ООО "Газпром инвест"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
11.02.2019 13:19
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д
Контактный телефон
+7 812 612-86-01 доб. 34229
Факс
+7 812 612-86-01
Адрес электронной почты
tender@invest.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юсупова Ася Анатольевна
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка сплит-системы (Увеличение подачи газа в юго-западные районы Краснодарского края) для нужд ООО "Газпром инвест"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
14.02.2019 10:00 GMT +314.02.2019 10:0014.02.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84913Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка сплит-системы (Увеличение подачи газа в юго-западные районы Краснодарского края) для нужд ООО "Газпром инвест"
Начальная цена
149 661,38
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, 353530, Краснодарский край, Темрюкский район, станица Старотитаровская, отделение № 2 Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
3.3. Расчет по Договору производится ПОКУПАТЕЛЕМ в течение 30 календарных дней с даты получения Товара указанной в, подписанной сторонами, товарной накладной (или УПД), при наличии счета-фактуры и счета на оплату
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром инвест"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром инвест"
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д
Кол-во: 2.000