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Наименование закупки
Поставка МТР (Насос циркуляционный)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
11.02.2019 12:54
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г
Почтовый адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г
Контактный телефон
+7 34949 6-65-31
Факс
+7 34949 6-65-30
Адрес электронной почты
A.Stovba@ygd.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стовба Алексей Юрьевич
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка МТР (Насос циркуляционный)
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
14.02.2019 07:00 GMT +314.02.2019 07:0014.02.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84910Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка МТР (Насос циркуляционный)
Начальная цена
137 930,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область, 629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, Западная промзона, панель "Ж", УХиР МТР УМТСиК ООО "Газпром добыча Ямбург".Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
статья «Капитальное строительство. Инвестиции ПАО "Газпром"» 5.4. Покупатель производит оплату поставленных МТР путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика или иным, не запрещенным законодательством РФ, способом: а) в течение 70 рабочих дней после наступления наиболее поздней из дат: - дата подписания Покупателем товарной накладной по форме ТОРГ-12; - дата получения Покупателем от Поставщика оригинала счета-фактуры. (Пункт включается в текст Договора, если Поставщик не является субъектом малого и среднего предпринимательства). б) в течение 30 календарных дней с даты подписания Покупателем товарной накладной по форме ТОРГ-12. (Пункт включается в текст Договора, если Поставщик является субъектом малого и среднего предпринимательства)
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Ямбург"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"
Адрес местонахождения
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г
Кол-во: 2.000