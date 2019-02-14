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    Главная / Торги / Поставка МТР (Насос циркуляционный)

    Поставка МТР (Насос циркуляционный)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.02.2019 07:0014.02.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84910Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    84910

    Наименование закупки

    Поставка МТР (Насос циркуляционный)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    11.02.2019 12:54

    Документация процедуры

    Техническое_задание_ЭТП_ГПБ_насосы_КС_39.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Почтовый адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Контактный телефон

    +7 34949 6-65-31

    Факс

    +7 34949 6-65-30

    Адрес электронной почты

    A.Stovba@ygd.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Стовба Алексей Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка МТР (Насос циркуляционный)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.02.2019 07:00 GMT +314.02.2019 07:0014.02.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84910Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка МТР (Насос циркуляционный)

    Начальная цена

    137 930,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, Западная промзона, панель "Ж", УХиР МТР УМТСиК ООО "Газпром добыча Ямбург".Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    статья «Капитальное строительство. Инвестиции ПАО "Газпром"» 5.4. Покупатель производит оплату поставленных МТР путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика или иным, не запрещенным законодательством РФ, способом: а) в течение 70 рабочих дней после наступления наиболее поздней из дат: - дата подписания Покупателем товарной накладной по форме ТОРГ-12; - дата получения Покупателем от Поставщика оригинала счета-фактуры. (Пункт включается в текст Договора, если Поставщик не является субъектом малого и среднего предпринимательства). б) в течение 30 календарных дней с даты подписания Покупателем товарной накладной по форме ТОРГ-12. (Пункт включается в текст Договора, если Поставщик является субъектом малого и среднего предпринимательства)

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Насос циркуляционный ВНЗ ЦНЛ 32/100-0.75/4 3М3/ЧАС 4М 0.75КВТ 380В"

    Кол-во: 2.000

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    Ценовой запрос
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    08.02.2022 12:00(GMT+03:00)
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