Условия договора

Условия оплаты и доставки

статья «Капитальное строительство. Инвестиции ПАО "Газпром"» 5.4. Покупатель производит оплату поставленных МТР путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика или иным, не запрещенным законодательством РФ, способом: а) в течение 70 рабочих дней после наступления наиболее поздней из дат: - дата подписания Покупателем товарной накладной по форме ТОРГ-12; - дата получения Покупателем от Поставщика оригинала счета-фактуры. (Пункт включается в текст Договора, если Поставщик не является субъектом малого и среднего предпринимательства). б) в течение 30 календарных дней с даты подписания Покупателем товарной накладной по форме ТОРГ-12. (Пункт включается в текст Договора, если Поставщик является субъектом малого и среднего предпринимательства)