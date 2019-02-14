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    Приобретение автомобильных устройств для нужд ООО «Газпром добыча Краснодар»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.02.2019 10:3014.02.2019 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84909Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    84909

    Наименование закупки

    Приобретение автомобильных устройств для нужд ООО «Газпром добыча Краснодар»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    11.02.2019 12:48

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО Газпром добыча Краснодар
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Краснодар"

    Юридический адрес

    350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62

    Почтовый адрес

    350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62

    Контактный телефон

    +7 861 200-49-00 доб. 33471

    Факс

    +7 861 213-10-97

    Адрес электронной почты

    o.safonova@kuban.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафонова Ольга Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Коми Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Приобретение автомобильных устройств для нужд ООО «Газпром добыча Краснодар»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.02.2019 10:30 GMT +314.02.2019 10:3014.02.2019 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84909Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение автомобильных устройств для нужд ООО «Газпром добыча Краснодар»

    Начальная цена

    278 083,33

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Коми Республика, Республика Коми, г. Сосногорск, Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    доставки: Оплата по настоящему договору за отгруженный товар производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 30 календарных дней со дня подписания первичных документов (товарной накладной или универсального передаточного документа) при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры (или универсального передаточного документа). Расходы по доставке должны быть включены в стоимость МТР. Доставка осуществляется силами поставщика в адрес покупателя.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Краснодар"

    Адрес местонахождения

    350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Прибор Устройство ограничения скорости "Надежный контроль 80" 2.5Вт, 40мА, от -40 до +60"

    Кол-во: 3.000

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