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Наименование закупки
Приобретение автомобильных устройств для нужд ООО «Газпром добыча Краснодар»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
11.02.2019 12:48
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62
Почтовый адрес
350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62
Контактный телефон
+7 861 200-49-00 доб. 33471
Факс
+7 861 213-10-97
Адрес электронной почты
o.safonova@kuban.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сафонова Ольга Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение автомобильных устройств для нужд ООО «Газпром добыча Краснодар»
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
14.02.2019 10:30 GMT +314.02.2019 10:3014.02.2019 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84909Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение автомобильных устройств для нужд ООО «Газпром добыча Краснодар»
Начальная цена
278 083,33
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Коми Республика, Республика Коми, г. Сосногорск, Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
доставки: Оплата по настоящему договору за отгруженный товар производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 30 календарных дней со дня подписания первичных документов (товарной накладной или универсального передаточного документа) при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры (или универсального передаточного документа). Расходы по доставке должны быть включены в стоимость МТР. Доставка осуществляется силами поставщика в адрес покупателя.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Краснодар"
Адрес местонахождения
350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62
Кол-во: 3.000