Условия договора

Адрес поставки

Москва Город, "Филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» «Управление материально-технического снабжения и комплектации» (УМТС и К), Коммунарский участок Московской базы по хранению и реализации. Фактический адрес: 142770, Российская Федерация, г. Москва, п/о Коммунарка, д. Столбово. Почтовый адрес: 142770, Российская Федерация, г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод, д. 101, корпус 1, п/о Коммунарка (для УМТС и К). Контактное лицо: Начальник участка – Пистюрин Владимир Константинович, тел.: (495) 817-18-08, (963) 754-68-99. Товаровед – Калинина Юлия Владимировна, тел.: (963) 754-69-23. " Рассчитать логистику >