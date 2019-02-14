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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Занавески
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
11.02.2019 13:34
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
606260, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынец, Зубова, 46а
Почтовый адрес
606260, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынец, Зубова, 46а
Контактный телефон
+7 83164 2-25-44
Факс
Адрес электронной почты
kcson@soc.vrt.nnov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Занавески
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
14.02.2019 09:30 GMT +314.02.2019 09:3014.02.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84894Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Занавески
Начальная цена
5 768,40
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, р.п. Воротынец ул.Зубова дом 46 АРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Занавески предпочтительно что на фото, оплата при получении товара по адресу оплата мбезналичным полатежем
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУ "КЦСОН ВОРОТЫНСКОГО РАЙОНА"
Все закупки и тендеры ГБУ "КЦСОН ВОРОТЫНСКОГО РАЙОНА"
Адрес местонахождения
606260, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынец, Зубова, 46а
Кол-во: 23.000