Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Занавески

    Занавески

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.02.2019 09:3014.02.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84894Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    84894

    Наименование закупки

    Занавески

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    11.02.2019 13:34

    Документация процедуры

    IMG-4375665bfcd376c7c786b355913a329b-V.jpg

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ВОРОТЫНСКОГО РАЙОНА"
    Все закупки и тендеры ГБУ "КЦСОН ВОРОТЫНСКОГО РАЙОНА"

    Юридический адрес

    606260, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынец, Зубова, 46а

    Почтовый адрес

    606260, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынец, Зубова, 46а

    Контактный телефон

    +7 83164 2-25-44

    Факс

    Адрес электронной почты

    kcson@soc.vrt.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Занавески

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.02.2019 09:30 GMT +314.02.2019 09:3014.02.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84894Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Занавески

    Начальная цена

    5 768,40

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, р.п. Воротынец ул.Зубова дом 46 АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Занавески предпочтительно что на фото, оплата при получении товара по адресу оплата мбезналичным полатежем

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ "КЦСОН ВОРОТЫНСКОГО РАЙОНА"
    Все закупки и тендеры ГБУ "КЦСОН ВОРОТЫНСКОГО РАЙОНА"

    Адрес местонахождения

    606260, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынец, Зубова, 46а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Органза Люкс 280СМ 100% полиэстер белая"

    Кол-во: 23.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "ГАЗПРОМ ТРЕЙДИНГ"
    Ценовой запрос № 262773
    Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром трейдинг" в 2022 году
    Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром трейдинг" в 2022 году
    262773
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    168 689
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург Город
    ООО "Газпром энергохолдинг"
    Ценовой запрос № 258822
    Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром энергохолдинг"
    Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром энергохолдинг"
    258822
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить