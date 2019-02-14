Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата Работ осуществляется Заказчиком на 10-й календарный день, начиная с даты, следующей за датой приемки Работ. Если дата оплаты, определенная таким образом, приходится на праздничный или выходной день, оплата осуществляется в первый рабочий день, следующий за датой оплаты.