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    Главная / Торги / Электрические товары 1

    Электрические товары 1

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.02.2019 00:0014.02.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84888Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    84888

    Наименование закупки

    Электрические товары 1

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    11.02.2019 15:24

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "САРОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ ИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА БОРИСА ГЛЕБОВИЧА МУЗРУКОВА"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ СПТ ИМ. Б.Г. МУЗРУКОВА

    Юридический адрес

    607188, Российская Федерация, Нижегородская область, Саров, Димитрова, 3

    Почтовый адрес

    607188, Российская Федерация, Нижегородская область, Саров, Димитрова, 3

    Контактный телефон

    +7 83130 3-08-62

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    sarovpoliteh_buh@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горчакова Наталья Федоровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    рис

    Список лотов

    Лот

    Электрические товары 1

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.02.2019 00:00 GMT +314.02.2019 00:0014.02.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84888Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Электрические товары 1

    Начальная цена

    3 891,66

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Нижегородская обл., г. Саров, Димитрова д.3 Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    оплата по получению товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУ СПТ ИМ. Б.Г. МУЗРУКОВА
    Все закупки и тендеры ГБПОУ СПТ ИМ. Б.Г. МУЗРУКОВА

    Адрес местонахождения

    607188, Российская Федерация, Нижегородская область, Саров, Димитрова, 3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Трансформатор тока Т-0,66-1-0,5-200/5 3 0.66КВ 200/5А класс 0.5"

    Кол-во: 36.000

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    Прием заявок:
    15.02.2019 06:00(GMT+03:00)
    146 460
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
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