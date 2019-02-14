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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Приобретение ноутбуков
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
11.02.2019 12:29
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
606763, Российская Федерация, Нижегородская область, Варнавинский район, д. Коленово, -, 33
Почтовый адрес
606763, Российская Федерация, Нижегородская область, Варнавинский район, д. Коленово, -, 33
Контактный телефон
+7 83158 3-56-34
Факс
Адрес электронной почты
varn_sekretar@mts-nn.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение ноутбуков
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
14.02.2019 14:00 GMT +314.02.2019 14:0014.02.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84884Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение ноутбуков
Начальная цена
51 474,58
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, Нижегородская область, Краснобаковский район, р.п. Красные Баки, ул. Луговая, д.33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Безналичный расчет с расчетного счёта Заказчика на расчетный счет Поставщика, аванс не предусмотрен, оплата осуществляется по факту поставки Товара в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня представления документов на оплату выставленных в соответствии с документами о приемке. Основанием для оплаты Товара служит счет, счет-фактура (при наличии) на оплату поставленной партии Товара, выставленный Поставщиком, и накладная, подписанная уполномоченным представителем Заказчика. Стоимость доставки включена в стоимость товара.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБПОУ "ВТЭТ"
Все закупки и тендеры ГБПОУ "ВТЭТ"
Адрес местонахождения
606763, Российская Федерация, Нижегородская область, Варнавинский район, д. Коленово, -, 33
Кол-во: 2.000