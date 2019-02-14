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    Главная / Торги / Приобретение ноутбуков

    Приобретение ноутбуков

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.02.2019 14:0014.02.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84884Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    84884

    Наименование закупки

    Приобретение ноутбуков

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    11.02.2019 12:29

    Документация процедуры

    Спецификация_ноутбук.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВАРНАВИНСКИЙ ТЕХНОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ "ВТЭТ"

    Юридический адрес

    606763, Российская Федерация, Нижегородская область, Варнавинский район, д. Коленово, -, 33

    Почтовый адрес

    606763, Российская Федерация, Нижегородская область, Варнавинский район, д. Коленово, -, 33

    Контактный телефон

    +7 83158 3-56-34

    Факс

    Адрес электронной почты

    varn_sekretar@mts-nn.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Приобретение ноутбуков

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.02.2019 14:00 GMT +314.02.2019 14:0014.02.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84884Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение ноутбуков

    Начальная цена

    51 474,58

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Нижегородская область, Краснобаковский район, р.п. Красные Баки, ул. Луговая, д.33Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Безналичный расчет с расчетного счёта Заказчика на расчетный счет Поставщика, аванс не предусмотрен, оплата осуществляется по факту поставки Товара в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня представления документов на оплату выставленных в соответствии с документами о приемке. Основанием для оплаты Товара служит счет, счет-фактура (при наличии) на оплату поставленной партии Товара, выставленный Поставщиком, и накладная, подписанная уполномоченным представителем Заказчика. Стоимость доставки включена в стоимость товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУ "ВТЭТ"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ "ВТЭТ"

    Адрес местонахождения

    606763, Российская Федерация, Нижегородская область, Варнавинский район, д. Коленово, -, 33

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ноутбук Acer A315-51 TFT TN 15.6ДЮЙМ 1366x768 Core i3 8130U 2.2 ГГц 4Gb 2133МГц 500Gb Windows 10 Home WEB-камера, картридер, микрофон Wi-Fi, Bluetooth USB 2.0 x 2, USB 3.0, RJ-45, HDMI Intel HD Graphics 620 синий 2.1КГ NX.GZ4ER.002 932584"

    Кол-во: 2.000

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