Поставка расходных материалов для определения цетанового числа для нужд Сургутского ЗСК ООО «Газпром переработка»

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Расчеты за поставленную продукцию осуществляются путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика, максимальный срок оплаты за поставленные МТР для предприятий, являющихся субъектами СМСП составляет не более 30 календарных дней со дня исполнения обязательств (подписания уполномоченным представителем Покупателя товарной накладной формы ТОРГ-12) и получения счета-фактуры Поставщика, оформленного в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства Российской Федерации. Доставка включена в стоимость Товара до склада Покупателя. МТР должны иметь срок годности не менее 80% с даты выпуска на момент получения ее Покупателем и должны сопровождаться необходимыми техническими документами.