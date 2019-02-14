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Наименование закупки
Поставка расходных материалов для определения цетанового числа для нужд Сургутского ЗСК ООО «Газпром переработка»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
11.02.2019 12:01
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Контактный телефон
+7 812 609-86-25
Факс
--
Адрес электронной почты
KuskovaYS@gpp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кускова Юлия Сергеевна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка расходных материалов для определения цетанового числа для нужд Сургутского ЗСК ООО «Газпром переработка»
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
14.02.2019 10:00 GMT +314.02.2019 10:0014.02.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84881Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка расходных материалов для определения цетанового числа для нужд Сургутского ЗСК ООО «Газпром переработка»
Начальная цена
414 569,20
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область, ООО "Газпром переработка", Сургутский ЗСК, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Сургутский район, пгт.Солнечный, согласно схеме проездаРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Расчеты за поставленную продукцию осуществляются путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика, максимальный срок оплаты за поставленные МТР для предприятий, являющихся субъектами СМСП составляет не более 30 календарных дней со дня исполнения обязательств (подписания уполномоченным представителем Покупателя товарной накладной формы ТОРГ-12) и получения счета-фактуры Поставщика, оформленного в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства Российской Федерации. Доставка включена в стоимость Товара до склада Покупателя. МТР должны иметь срок годности не менее 80% с даты выпуска на момент получения ее Покупателем и должны сопровождаться необходимыми техническими документами.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром переработка"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Кол-во: 62.000