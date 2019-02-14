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    Главная / Торги / Поставка расходных материалов для определения цетанового числа для нужд Сургутского ЗСК ООО «Газпром переработка»

    Поставка расходных материалов для определения цетанового числа для нужд Сургутского ЗСК ООО «Газпром переработка»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.02.2019 10:0014.02.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84881Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    84881

    Наименование закупки

    Поставка расходных материалов для определения цетанового числа для нужд Сургутского ЗСК ООО «Газпром переработка»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    11.02.2019 12:01

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Почтовый адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Контактный телефон

    +7 812 609-86-25

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    KuskovaYS@gpp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кускова Юлия Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка расходных материалов для определения цетанового числа для нужд Сургутского ЗСК ООО «Газпром переработка»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.02.2019 10:00 GMT +314.02.2019 10:0014.02.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84881Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходных материалов для определения цетанового числа для нужд Сургутского ЗСК ООО «Газпром переработка»

    Начальная цена

    414 569,20

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, ООО "Газпром переработка", Сургутский ЗСК, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Сургутский район, пгт.Солнечный, согласно схеме проездаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за поставленную продукцию осуществляются путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика, максимальный срок оплаты за поставленные МТР для предприятий, являющихся субъектами СМСП составляет не более 30 календарных дней со дня исполнения обязательств (подписания уполномоченным представителем Покупателя товарной накладной формы ТОРГ-12) и получения счета-фактуры Поставщика, оформленного в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства Российской Федерации. Доставка включена в стоимость Товара до склада Покупателя. МТР должны иметь срок годности не менее 80% с даты выпуска на момент получения ее Покупателем и должны сопровождаться необходимыми техническими документами.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Реактив химический Цетан эталонный 0.7КГ ГОСТ 12525-85"

    Кол-во: 62.000

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