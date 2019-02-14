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Наименование закупки
Услуги по профилактическому предрейсовому осмотру водителя автотранспортного средства для нужд ГБУЗ НО "Дзержинский противотуберкулезный диспансер"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
11.02.2019 11:32
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16,
Почтовый адрес
606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16
Контактный телефон
+7 8313 28-52-27
Факс
Адрес электронной почты
tbcsek@bk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Услуги по профилактическому предрейсовому осмотру водителя автотранспортного средства для нужд ГБУЗ НО "Дзержинский противотуберкулезный диспансер"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
14.02.2019 00:00 GMT +314.02.2019 00:0014.02.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84873Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по профилактическому предрейсовому осмотру водителя автотранспортного средства для нужд ГБУЗ НО "Дзержинский противотуберкулезный диспансер"
Начальная цена
24 960,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, ГБУЗ НО «Дзержинский противотуберкулезный диспансер»: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул. Попова, д.16Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата осуществляется Заказчиком путем безналичного перечисления средств на расчетный счет Исполнителя. Оплата производится после подписания Сторонами акта выполненных работ в течение 20 банковских дней
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУЗ НО "ДПТД"
Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ДПТД"
Адрес местонахождения
606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16,
606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16
Кол-во: 416.000