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    Главная / Торги / Медикаменты для ГБУ "Строчковский дом-интернат"

    Медикаменты для ГБУ "Строчковский дом-интернат"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.02.2019 11:0014.02.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84863Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    84863

    Наименование закупки

    Медикаменты для ГБУ "Строчковский дом-интернат"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    11.02.2019 11:50

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Государственное бюджетное учреждение "Строчковский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
    Все закупки и тендеры ГБУ "Строчковский дом-интернат"

    Юридический адрес

    606519, Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий район, с. Строчково, Полевая, 5

    Почтовый адрес

    606519, Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий район, с. Строчково, Полевая, 5

    Контактный телефон

    +7 83161 4-39-16

    Факс

    +7 83161 4-39-16

    Адрес электронной почты

    dipi@soc.grd.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Медикаменты для ГБУ "Строчковский дом-интернат"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.02.2019 11:00 GMT +314.02.2019 11:0014.02.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84863Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Медикаменты для ГБУ "Строчковский дом-интернат"

    Начальная цена

    37 370,20

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Городецкий район, с. Строчково, ул. Полевая, д 5Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Медикаменты для нужд ГБУ "Строчковский дом-интернат"

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ "Строчковский дом-интернат"
    Все закупки и тендеры ГБУ "Строчковский дом-интернат"

    Адрес местонахождения

    606519, Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий район, с. Строчково, Полевая, 5

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кислота аскорбиновая 5ПРОЦ 2МЛ №10"

    Кол-во: 4.000

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    Прием заявок:
    14.02.2019 10:00(GMT+03:00)
    14 274
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
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