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Наименование закупки
Медикаменты для ГБУ "Строчковский дом-интернат"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
11.02.2019 11:50
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
606519, Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий район, с. Строчково, Полевая, 5
Почтовый адрес
606519, Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий район, с. Строчково, Полевая, 5
Контактный телефон
+7 83161 4-39-16
Факс
+7 83161 4-39-16
Адрес электронной почты
dipi@soc.grd.nnov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Медикаменты для ГБУ "Строчковский дом-интернат"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
14.02.2019 11:00 GMT +314.02.2019 11:0014.02.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84863Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Медикаменты для ГБУ "Строчковский дом-интернат"
Начальная цена
37 370,20
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, Городецкий район, с. Строчково, ул. Полевая, д 5Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Медикаменты для нужд ГБУ "Строчковский дом-интернат"
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУ "Строчковский дом-интернат"
Все закупки и тендеры ГБУ "Строчковский дом-интернат"
Адрес местонахождения
606519, Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий район, с. Строчково, Полевая, 5
Кол-во: 4.000