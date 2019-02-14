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Наименование закупки
Поставка медикаментов для нужд Государственного бюджетного учреждения "Строчковский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
11.02.2019 10:48
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
606519, Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий район, с. Строчково, Полевая, 5
Почтовый адрес
606519, Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий район, с. Строчково, Полевая, 5
Контактный телефон
+7 83161 4-39-16
Факс
+7 83161 4-39-16
Адрес электронной почты
dipi@soc.grd.nnov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка медикаментов для нужд Государственного бюджетного учреждения "Строчковский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
14.02.2019 10:00 GMT +314.02.2019 10:0014.02.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84858Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка медикаментов для нужд Государственного бюджетного учреждения "Строчковский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Начальная цена
14 273,68
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, Городецкий район, с. Строчково, ул. Полевая д.5Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Аванс не предусмотрен, оплата в течении 10 дней с даты поставки. Доставка товара производится силами поставщика.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУ "Строчковский дом-интернат"
Все закупки и тендеры ГБУ "Строчковский дом-интернат"
Адрес местонахождения
606519, Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий район, с. Строчково, Полевая, 5
Кол-во: 10.000