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    Главная / Торги / Выполнение работ сервисного обслуживания приборов коммерческого учета

    Выполнение работ сервисного обслуживания приборов коммерческого учета

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.02.2019 07:0014.02.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84857Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    84857

    Наименование закупки

    Выполнение работ сервисного обслуживания приборов коммерческого учета

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    11.02.2019 11:01

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Юридический адрес

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    Почтовый адрес

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Контактный телефон

    +7 495 355-90-50

    Факс

    +7 495 355-91-12

    Адрес электронной почты

    zemcova@oeg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горобцова Диана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Выполнение работ сервисного обслуживания приборов коммерческого учета

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.02.2019 07:00 GMT +314.02.2019 07:0014.02.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84857Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ сервисного обслуживания приборов коммерческого учета

    Начальная цена

    23 400,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, г. Сургут, ул. Рабочая, 41, офис. Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится Заказчиком ежемесячно, в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента подписания Сторонами акта выполненных работ и предоставления Исполнителем счета-фактуры на выполненные работы.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Адрес местонахождения

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт приборов учета Техническое обслуживание оборудования узла учёта тепловой энергии"

    Кол-во: 12.000

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