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    Главная / Торги / ПУ Мурманск

    ПУ Мурманск

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.02.2019 12:0014.02.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84849Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    84849

    Наименование закупки

    ПУ Мурманск

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    11.02.2019 10:14

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Контактный телефон

    +7 499 580-38-27

    Факс

    +7 499 580-38-89

    Адрес электронной почты

    safaev@gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафаев Тимур Октамджонович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Мурманская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ПУ Мурманск

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.02.2019 12:00 GMT +314.02.2019 12:0014.02.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84849Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ПУ Мурманск

    Начальная цена

    426 547,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Мурманская область, г. Мурманск ул. Траловая 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Предоплата, доставка входит в стоимость

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром Флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строп грузоподъемный строительный УСК1 - 4.0/8000 4.0Т 8.0М 20ММ ГОСТ 7668-80 ручная заплётка"

    Кол-во: 100.000

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