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    Главная / Торги / комплектующие для систем водоснабжения

    комплектующие для систем водоснабжения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.02.2019 06:0015.02.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84844Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    84844

    Наименование закупки

    комплектующие для систем водоснабжения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.02.2019 07:41

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Юридический адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    Почтовый адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Контактный телефон

    +7 34241 7-68-25

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    vahrushev@ptg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вахрушев Сергей Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Комплектующие для систем водоснабжения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    15.02.2019 06:00 GMT +315.02.2019 06:0015.02.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84844Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Комплектующие для систем водоснабжения

    Начальная цена

    454 571,80

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Пермский край, 617760, Российская Федерация, Пермский край, Чайковский, Приморский бульвар, 30 Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Покупатель производит оплату поставляемой по настоящему договору продукции путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более 30 (тридцати) календарных дней со дня исполнения Поставщиком обязательств по договору. Днем исполнения обязательств считается последнее число месяца срока исполнения обязательств. Если последний день срока приходится на нерабочий и /или праздничный день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. В случае нарушения Поставщиком установленного договором срока исполнения обязательств, срок оплаты продлевается, соответственно, на следующие 30 (тридцать) календарных дней.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Адрес местонахождения

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Подводка гибкая для воды 12ММ, 1/2" ВВ ВВ 50СМ"

    Кол-во: 48.000

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