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Наименование закупки
комплектующие для систем водоснабжения
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
12.02.2019 07:41
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
Почтовый адрес
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
Контактный телефон
+7 34241 7-68-25
Факс
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Адрес электронной почты
vahrushev@ptg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вахрушев Сергей Иванович
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Комплектующие для систем водоснабжения
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
15.02.2019 06:00 GMT +315.02.2019 06:0015.02.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84844Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Комплектующие для систем водоснабжения
Начальная цена
454 571,80
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Пермский край, 617760, Российская Федерация, Пермский край, Чайковский, Приморский бульвар, 30 Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Покупатель производит оплату поставляемой по настоящему договору продукции путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более 30 (тридцати) календарных дней со дня исполнения Поставщиком обязательств по договору. Днем исполнения обязательств считается последнее число месяца срока исполнения обязательств. Если последний день срока приходится на нерабочий и /или праздничный день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. В случае нарушения Поставщиком установленного договором срока исполнения обязательств, срок оплаты продлевается, соответственно, на следующие 30 (тридцать) календарных дней.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Адрес местонахождения
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
Кол-во: 48.000