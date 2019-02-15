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    Главная / Торги / Поставка аквариумных рыб, материалов для содержания комнатных аквариумов и специализированных кормов для рыб

    Поставка аквариумных рыб, материалов для содержания комнатных аквариумов и специализированных кормов для рыб

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.02.2019 10:3015.02.2019 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84828Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    84828

    Наименование закупки

    Поставка аквариумных рыб, материалов для содержания комнатных аквариумов и специализированных кормов для рыб

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    11.02.2019 09:08

    Документация процедуры

    Проект_договора.rar

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ, ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И УСЛУГ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА "ОЗОН"
    Все закупки и тендеры ООО "ОЗОН"

    Юридический адрес

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЧКАЛОВА, 1,

    Почтовый адрес

    460001, область Оренбургская, город Оренбург, улица Чкалова, 1

    Контактный телефон

    +7 3532 73-26-79

    Факс

    +7 3532 73-20-44

    Адрес электронной почты

    orlov@oooozon.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Исламкин Алексей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка аквариумных рыб, материалов для содержания комнатных аквариумов и специализированных кормов для рыб

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    15.02.2019 10:30 GMT +315.02.2019 10:3015.02.2019 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84828Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка аквариумных рыб, материалов для содержания комнатных аквариумов и специализированных кормов для рыб

    Начальная цена

    200 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Чкалова, 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата Товара производится Покупателем в рублях, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 (двадцати) банковских дней с даты получения Товара Покупателем.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ОЗОН"
    Все закупки и тендеры ООО "ОЗОН"

    Адрес местонахождения

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЧКАЛОВА, 1,

    460001, область Оренбургская, город Оренбург, улица Чкалова, 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оснащение аквариумов Активированный уголь на каменной основе Fluval Carbon 500Г"

    Кол-во: 30.000

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    Прием заявок:
    09.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
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