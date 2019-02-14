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Наименование закупки
Поставка алкогольной и спиртосодержащей продукции для нужд Московского УООП ООО "Газпром питание" (магазин Минимаркет КЗС ул. Наметкина)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
11.02.2019 14:46
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Контактный телефон
+7 495 719-20-37
Факс
Адрес электронной почты
A.Molchanov@torgservis.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чистикова Ирина Михайловна
Место рассмотрения предложений
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Поставка алкогольной и спиртосодержащей продукции для нужд Московского УООП ООО "Газпром питание" (магазин Минимаркет КЗС ул. Наметкина)
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
14.02.2019 16:00 GMT +314.02.2019 16:0014.02.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84826Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка алкогольной и спиртосодержащей продукции для нужд Московского УООП ООО "Газпром питание" (магазин Минимаркет КЗС ул. Наметкина)
Начальная цена
433 844,53
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город, Склад– Российская Федерация, 117997, г.Москва, ул.Наметкина, д.16Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Согласно Договору
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Кол-во: 5.000