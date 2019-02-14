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    Главная / Торги / Поставка алкогольной и спиртосодержащей продукции для нужд Московского УООП ООО "Газпром питание" (магазин Минимаркет КЗС ул. Наметкина)

    Поставка алкогольной и спиртосодержащей продукции для нужд Московского УООП ООО "Газпром питание" (магазин Минимаркет КЗС ул. Наметкина)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.02.2019 16:0014.02.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84826Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    84826

    Наименование закупки

    Поставка алкогольной и спиртосодержащей продукции для нужд Московского УООП ООО "Газпром питание" (магазин Минимаркет КЗС ул. Наметкина)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    11.02.2019 14:46

    Документация процедуры

    Задание_заказчика_алкогольная_продукция.xlsx

    Московское_УООП_Договор_поставки_алкогольной_продукции.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 495 719-20-37

    Факс

    Адрес электронной почты

    A.Molchanov@torgservis.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чистикова Ирина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    питание, алкоголь

    Список лотов

    Лот

    Поставка алкогольной и спиртосодержащей продукции для нужд Московского УООП ООО "Газпром питание" (магазин Минимаркет КЗС ул. Наметкина)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.02.2019 16:00 GMT +314.02.2019 16:0014.02.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84826Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка алкогольной и спиртосодержащей продукции для нужд Московского УООП ООО "Газпром питание" (магазин Минимаркет КЗС ул. Наметкина)

    Начальная цена

    433 844,53

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, Склад– Российская Федерация, 117997, г.Москва, ул.Наметкина, д.16Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Согласно Договору

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Водка Stumbras Premium Organic 0.7Л; ДМ³ бутылка подарочная коробка 40ПРОЦ MV GROUP Production Литва"

    Кол-во: 5.000

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