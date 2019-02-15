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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Обслуживание аквариумов ДКиС "Газовик"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
11.02.2019 08:22
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЧКАЛОВА, 1,
Почтовый адрес
460001, область Оренбургская, город Оренбург, улица Чкалова, 1
Контактный телефон
+7 3532 73-26-79
Факс
+7 3532 73-20-44
Адрес электронной почты
orlov@oooozon.ru
Ф.И.О. контактного лица
Исламкин Алексей Владимирович
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Обслуживание аквариумов ДКиС "Газовик"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
15.02.2019 10:00 GMT +315.02.2019 10:0015.02.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84811Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Обслуживание аквариумов ДКиС "Газовик"
Начальная цена
150 750,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Чкалова, 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата оказанных услуг будет производиться Заказчиком в рублях, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания акта сдачи-приемки услуг Заказчиком
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ОЗОН"
Все закупки и тендеры ООО "ОЗОН"
Адрес местонахождения
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЧКАЛОВА, 1,
460001, область Оренбургская, город Оренбург, улица Чкалова, 1
Кол-во: 12.000