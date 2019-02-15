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    Главная / Торги / Обслуживание аквариумов ДКиС "Газовик"

    Обслуживание аквариумов ДКиС "Газовик"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.02.2019 10:0015.02.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84811Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    84811

    Наименование закупки

    Обслуживание аквариумов ДКиС "Газовик"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    11.02.2019 08:22

    Документация процедуры

    Проект_договора.rar

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ, ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И УСЛУГ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА "ОЗОН"
    Все закупки и тендеры ООО "ОЗОН"

    Юридический адрес

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЧКАЛОВА, 1,

    Почтовый адрес

    460001, область Оренбургская, город Оренбург, улица Чкалова, 1

    Контактный телефон

    +7 3532 73-26-79

    Факс

    +7 3532 73-20-44

    Адрес электронной почты

    orlov@oooozon.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Исламкин Алексей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Обслуживание аквариумов ДКиС "Газовик"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    15.02.2019 10:00 GMT +315.02.2019 10:0015.02.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84811Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Обслуживание аквариумов ДКиС "Газовик"

    Начальная цена

    150 750,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Чкалова, 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата оказанных услуг будет производиться Заказчиком в рублях, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания акта сдачи-приемки услуг Заказчиком

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ОЗОН"
    Все закупки и тендеры ООО "ОЗОН"

    Адрес местонахождения

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЧКАЛОВА, 1,

    460001, область Оренбургская, город Оренбург, улица Чкалова, 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание аквариума 300Л; ДМ³"

    Кол-во: 12.000

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