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    Главная / Торги / Услуги по предоставлению стояночных мест для двух Транспортных средств Мицубиси L-200 и Автобус IVECO 2227UR Амурского участка

    Услуги по предоставлению стояночных мест для двух Транспортных средств Мицубиси L-200 и Автобус IVECO 2227UR Амурского участка

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.02.2019 00:0014.02.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84805Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    84805

    Наименование закупки

    Услуги по предоставлению стояночных мест для двух Транспортных средств Мицубиси L-200 и Автобус IVECO 2227UR Амурского участка

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    11.02.2019 06:34

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Юридический адрес

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    Почтовый адрес

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Контактный телефон

    +7 495 355-90-50

    Факс

    +7 495 355-91-12

    Адрес электронной почты

    zemcova@oeg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горобцова Диана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Амурская область

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот

    Услуги по предоставлению стояночных мест для двух Транспортных средств Мицубиси L-200 и Автобус IVECO 2227UR Амурского участка

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.02.2019 00:00 GMT +314.02.2019 00:0014.02.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84805Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по предоставлению стояночных мест для двух Транспортных средств Мицубиси L-200 и Автобус IVECO 2227UR Амурского участка

    Начальная цена

    13 559,32

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Амурская область, г. СвободныйРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 30 дней с момента подписания акта оказанных услуг. Автостоянка в г. Свободный Амурской области

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Адрес местонахождения

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по предоставлению стояночных мест для транспортных средств"

    Кол-во: 2.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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    Прием заявок:
    24.01.2019 00:00(GMT+03:00)
    27 119
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
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