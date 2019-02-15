Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта.

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Страховая сумма по договору обязательного страхования по каждому опасному объекту, в пределах которой Страховщик обязуется при наступлении страхового случая возместить потерпевшим причиненный вред , составляет в соответствии с Федеральным Законом "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте". Срок действия договора с даты заключения договора и в течении 12 месяцев.