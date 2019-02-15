www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
12.02.2019 08:35
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6
Почтовый адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6
Контактный телефон
+7 831 433-86-05
Факс
Адрес электронной почты
nntc@mts-nn.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кормщикова Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта.
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
15.02.2019 08:00 GMT +315.02.2019 08:0015.02.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84793Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта.
Начальная цена
13 062,50
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, 603950 Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Студенческая д.6Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Страховая сумма по договору обязательного страхования по каждому опасному объекту, в пределах которой Страховщик обязуется при наступлении страхового случая возместить потерпевшим причиненный вред , составляет в соответствии с Федеральным Законом "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте". Срок действия договора с даты заключения договора и в течении 12 месяцев.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБПОУ "НРТК"
Все закупки и тендеры ГБПОУ "НРТК"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6
Кол-во: 1.000