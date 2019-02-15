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    Главная / Торги / Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта.

    Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.02.2019 08:0015.02.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84793Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    84793

    Наименование закупки

    Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.02.2019 08:35

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НИЖЕГОРОДСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ "НРТК"

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6

    Контактный телефон

    +7 831 433-86-05

    Факс

    Адрес электронной почты

    nntc@mts-nn.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кормщикова Ирина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    15.02.2019 08:00 GMT +315.02.2019 08:0015.02.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84793Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта.

    Начальная цена

    13 062,50

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 603950 Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Студенческая д.6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Страховая сумма по договору обязательного страхования по каждому опасному объекту, в пределах которой Страховщик обязуется при наступлении страхового случая возместить потерпевшим причиненный вред , составляет в соответствии с Федеральным Законом "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте". Срок действия договора с даты заключения договора и в течении 12 месяцев.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУ "НРТК"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ "НРТК"

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте"

    Кол-во: 1.000

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    Прием заявок:
    19.12.2018 00:00(GMT+03:00)
    100 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
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