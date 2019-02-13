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    Главная / Торги / Поставка хозяйственных товаров (пластиковый инвентарь)

    Поставка хозяйственных товаров (пластиковый инвентарь)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.02.2019 09:0013.02.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84791Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    84791

    Наименование закупки

    Поставка хозяйственных товаров (пластиковый инвентарь)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    09.02.2019 19:09

    Документация процедуры

    ТЗ_на_пластиковый_инвентарь.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "ОЦСОГПВИИ"

    Юридический адрес

    603122, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Вячеслава Шишкова, 2/2

    Почтовый адрес

    603122, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Вячеслава Шишкова, 2/2

    Контактный телефон

    +7 831 417-27-86

    Факс

    Адрес электронной почты

    gbu.17@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка хозяйственных товаров (пластиковый инвентарь)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.02.2019 09:00 GMT +313.02.2019 09:0013.02.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84791Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка хозяйственных товаров (пластиковый инвентарь)

    Начальная цена

    31 842,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, поставка осуществляется по адресу заказчика: 603122, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Вячеслава Шишкова, д. 2, корп.2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в течение календарного года не реже раза в квартал согласно заявки Заказчика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ "ОЦСОГПВИИ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "ОЦСОГПВИИ"

    Адрес местонахождения

    603122, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Вячеслава Шишкова, 2/2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ведро пластмассовое 10Л; ДМ³ пластик"

    Кол-во: 15.000

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