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    Главная / Торги / Поставка ключей и прочих материалов для Васиковского НГКМ

    Поставка ключей и прочих материалов для Васиковского НГКМ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.02.2019 06:3013.02.2019 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84786Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    84786

    Наименование закупки

    Поставка ключей и прочих материалов для Васиковского НГКМ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    09.02.2019 15:26

    Документация процедуры

    Проект_договора_(Расходный)._Поставка_товаров_с_использованием_ЭТП_ГПБ_до_500_т..doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Контактный телефон

    +7 812 609-68-08

    Факс

    Адрес электронной почты

    e.stecenko@podzem-remont.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузьмин Антон Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Коми Республика

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот

    Поставка ключей и прочих материалов для Васиковского НГКМ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.02.2019 06:30 GMT +313.02.2019 06:3013.02.2019 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84786Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ключей и прочих материалов для Васиковского НГКМ

    Начальная цена

    442 758,15

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Коми Республика, 169570, Республика Коми, город Вуктыл, ул. Пионерская, дом 4. Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    плата в течении 30 дней после поставки продукции и предоставлении оригинала бухгалтерских документов. работа по гарантийному письму

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Плакат "Указатель заземления" Т-22 050х050ММ на самоклейке"

    Кол-во: 30.000

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