Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Сидоренко 13-18 Ламинатор

    Сидоренко 13-18 Ламинатор

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.02.2019 01:0013.02.2019 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84780Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    84780

    Наименование закупки

    Сидоренко 13-18 Ламинатор

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    08.02.2019 16:36

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Контактный телефон

    +7 499 580-38-27

    Факс

    +7 499 580-38-89

    Адрес электронной почты

    safaev@gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафаев Тимур Октамджонович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Приморский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Сидоренко 13-18 Ламинатор

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.02.2019 01:00 GMT +313.02.2019 01:0013.02.2019 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84780Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сидоренко 13-18 Ламинатор

    Начальная цена

    42 750,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Приморский край, г. Владивосток ул. Дальзаводская д.2 пирс АСЗ (Амурский судостроительный завод), до борта судна. Контакты капитана для организации пропуска +7-911-456-35-51Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Предоплата 100%, доставка до адреса. Обязательная проверка отгрузочных документов на поставляемую продукцию ( по форме универсального передаточного документа), согласование даты отгрузки и адрес доставки снабжения, маркировка груза согласно наименования заказа. В счёте обязательно указывается адрес и срок поставки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром Флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бумага для копировально-множительной техники в рулонах Cobhan 210х18х100ММ 60Г/М²"

    Кол-во: 8.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром трансгаз Уфа"
    Ценовой запрос № 263643
    Поставка канцелярских товаров (УСЛ 039)
    Поставка канцелярских товаров (УСЛ 039)
    263643
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Башкортостан Республика
    Южное межрегиональное управление охраны ПАО «Газпром»
    Ценовой запрос № 266168
    Поставка бумаги для оргтехники
    Поставка бумаги для оргтехники
    266168
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 00:00(GMT+03:00)
    648 600
    Лоты:
    1
    Регионы 5:
    Ростовская область
    Все регионы
    Ростовская область, Ставропольский край, Волгоградская область, Астраханская область, Дагестан Республика
    ООО "ГАЗПРОМ ТРЕЙДИНГ"
    Ценовой запрос № 262773
    Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром трейдинг" в 2022 году
    Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром трейдинг" в 2022 году
    262773
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    168 689
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург Город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО "Газпром СПГ Портовая"
    Ценовой запрос № 265954
    Поставка канцелярских товаров и принадлежностей
    Поставка канцелярских товаров и принадлежностей
    265954
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    769 975
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    ООО "Газпром телеком"
    Ценовой запрос № 264413
    Поставка канцелярских товаров
    Поставка канцелярских товаров
    264413
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    ГБУ "ЦСОГПВИИ СОСНОВСКОГО РАЙОНА"
    Ценовой запрос № 265528
    Бумага
    Бумага
    265528
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 00:00(GMT+03:00)
    9 800
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"
    Ценовой запрос № 76536
    Нижний Новгород канцтовары Ноябрь
    Нижний Новгород канцтовары Ноябрь
    76536
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    21.11.2018 00:00(GMT+03:00)
    17 105
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ООО "Газпром трансгаз Уфа"
    Ценовой запрос № 76644
    Поставка канцелярских товаров (УСЛ 106)
    Поставка канцелярских товаров (УСЛ 106)
    76644
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    21.11.2018 09:00(GMT+03:00)
    1 205 380
    Лоты:
    1
    Регион:
    Башкортостан Республика
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить