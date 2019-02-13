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    Главная / Торги / Поставка стекла для окон

    Поставка стекла для окон

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.02.2019 08:0013.02.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84773Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    84773

    Наименование закупки

    Поставка стекла для окон

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    08.02.2019 15:56

    Документация процедуры

    Техническое_задание_-_стекло_для_окон.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УРЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ УИЭТ

    Юридический адрес

    606800, Российская Федерация, Нижегородская область, Урень, Коммунистическая, 43

    Почтовый адрес

    606800, Российская Федерация, Нижегородская область, Урень, Коммунистическая, 43

    Контактный телефон

    +7 83154 2-12-41

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    pl-100@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Комарова Любовь Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка стекла для окон

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.02.2019 08:00 GMT +313.02.2019 08:0013.02.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84773Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка стекла для окон

    Начальная цена

    187,15

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 606800, Нижегородская область, г.Урень, ул. Коммунистическая, д.43Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течении 5 раб дней после предоставлении счета, доставка в течении 10 раб дней после оплаты счета

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУ УИЭТ
    Все закупки и тендеры ГБПОУ УИЭТ

    Адрес местонахождения

    606800, Российская Федерация, Нижегородская область, Урень, Коммунистическая, 43

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стекло оконное 4ММ ГОСТ 111-2001"

    Кол-во: 1.000

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