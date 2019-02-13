www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка комплекта для АТС (стройка - "Нефтеперекачивающая станция Уренгойская")
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
08.02.2019 14:41
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д
Контактный телефон
+7 812 612-86-01 доб. 34229
Факс
+7 812 612-86-01
Адрес электронной почты
tender@invest.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юсупова Ася Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка комплекта для АТС (стройка - "Нефтеперекачивающая станция Уренгойская")
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
13.02.2019 10:00 GMT +313.02.2019 10:0013.02.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84751Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка комплекта для АТС (стройка - "Нефтеперекачивающая станция Уренгойская")
Начальная цена
275 374,10
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область, 629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Новый Уренгой, Северная промзона. (база ООО "Газпром добыча Уренгой" филиал "Управление материально-технического снабжения и комплектации")Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Покупатель осуществляет оплату Товара в следующем порядке: в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Покупателем от Поставщика надлежаще оформленного комплекта документов, предусмотренных п. 4.3. и п. 4.4. настоящего Договора, на поставленную партию Товара и соответствующие транспортные расходы.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром инвест"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром инвест"
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д
Кол-во: 1.000