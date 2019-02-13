Поставка комплекта для АТС (стройка - "Нефтеперекачивающая станция Уренгойская")

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Покупатель осуществляет оплату Товара в следующем порядке: в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Покупателем от Поставщика надлежаще оформленного комплекта документов, предусмотренных п. 4.3. и п. 4.4. настоящего Договора, на поставленную партию Товара и соответствующие транспортные расходы.