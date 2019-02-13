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    Главная / Торги / Поставка электростанции для филиала ООО «Газпром ПХГ» «Елшанское УПХГ» по статье ОНМ

    Поставка электростанции для филиала ООО «Газпром ПХГ» «Елшанское УПХГ» по статье ОНМ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.02.2019 11:3013.02.2019 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84748Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    84748

    Наименование закупки

    Поставка электростанции для филиала ООО «Газпром ПХГ» «Елшанское УПХГ» по статье ОНМ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    08.02.2019 14:38

    Документация процедуры

    Спецификация_Вепрь_Елшанское.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром ПХГ"
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Контактный телефон

    +7 495 428-45-46

    Факс

    +7 495 428-45-46

    Адрес электронной почты

    phg@phg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафонов Игорь Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка электростанции для филиала ООО «Газпром ПХГ» «Елшанское УПХГ» по статье ОНМ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.02.2019 11:30 GMT +313.02.2019 11:3013.02.2019 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84748Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электростанции для филиала ООО «Газпром ПХГ» «Елшанское УПХГ» по статье ОНМ

    Начальная цена

    79 789,83

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саратовская область, Российская Федерация, 410086, г. Саратов, Сокурский тракт, п/я 3453Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с момента поставки Товара, а в случае если Поставщик относится к Субъекту малого и среднего предпринимательства оплата по Договору производится в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента поставки Товара. Транспортные расходы по доставке товара до грузополучателя включены в стоимость товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО Газпром ПХГ
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Генератор бензиновый электрический АБП 6-230 ВХ 6кВА 50ГЦ 1 865х580х540ММ 75КГ 4-х тактный АИ-92 и/или АИ-95"

    Кол-во: 1.000

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    Прием заявок:
    04.02.2022 16:00(GMT+03:00)
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