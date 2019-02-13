Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата производится в течение 15 рабочих дней на основании выставленных поставщиком документов на оплату (счета, счета-фактуры).Цена Договора включает в себя стоимость товара, а также все затраты Поставщика, связанные с доставкой до заказчика, уплату таможенных пошлин, налогов (в т.ч. НДС), сборов и иных платежей, которые являются обязательными в силу закона.