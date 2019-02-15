Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Тумба

    Тумба

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.02.2019 11:0015.02.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84738Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    84738

    Наименование закупки

    Тумба

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    08.02.2019 13:24

    Документация процедуры

    image19810.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "ВНИПИгаздобыча"
    Все закупки и тендеры АО "ВНИПИгаздобыча"

    Юридический адрес

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4

    Почтовый адрес

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4

    Контактный телефон

    +7 8452 74-30-05

    Факс

    +7 8452 74-30-00 доб. 4179

    Адрес электронной почты

    ShustovaVS@vnipigaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шустова Валентина Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Тумба

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    15.02.2019 11:00 GMT +315.02.2019 11:0015.02.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84738Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Тумба

    Начальная цена

    99 983,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саратовская область, г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, д. 4Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Срок поставки: в течение 30 дней с момента заключения договора. Порядок оплаты: в течение 30 дней по факту поставки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ВНИПИгаздобыча"
    Все закупки и тендеры АО "ВНИПИгаздобыча"

    Адрес местонахождения

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тумба приставная Феликс 3 выдвижных ящика на роликовых направляющих серого цвета ЛДCП, кромка ABS производства REHAU 470х524х750ММ дуб Кроно ГОСТ 16371-2014"

    Кол-во: 11.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО "ГАЗПРОМ ПРОМГАЗ"
    Ценовой запрос № 266246
    Поставка мебели в феврале 2022 г.
    Поставка мебели в феврале 2022 г.
    266246
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 00:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    АО "ГАЗПРОМ ПРОМГАЗ"
    Ценовой запрос № 266203
    Поставка офисной мебели
    Поставка офисной мебели
    266203
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 00:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
    Ценовой запрос № 262122
    Поставка офисной мебели для нужд АДМ Москва
    Поставка офисной мебели для нужд АДМ Москва
    262122
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 00:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Ценовой запрос № 77314
    Поставка корпусной мебели и комплектующих
    Поставка корпусной мебели и комплектующих
    77314
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    27.11.2018 07:00(GMT+03:00)
    499 200
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ГБУ "ЦСОГПВИИ г.о.г. БОР"
    Ценовой запрос № 79206
    Поставка офисной мебели
    Поставка офисной мебели
    79206
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    13.12.2018 14:00(GMT+03:00)
    20 126
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    АО "ВНИПИгаздобыча"
    Ценовой запрос № 79368
    Комплект мебели 2
    Комплект мебели 2
    79368
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.12.2018 11:00(GMT+03:00)
    503 740
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 80995
    65-18 Стрижов кресло
    65-18 Стрижов кресло
    80995
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.01.2019 01:00(GMT+03:00)
    12 760
    Лоты:
    1
    Регион:
    Мурманская область
    ООО Газпром экспо
    Ценовой запрос № 83620
    Поставка кронштейнов (подставок) для системных блоков
    Поставка кронштейнов (подставок) для системных блоков
    83620
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2019 09:30(GMT+03:00)
    31 250
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург Город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить