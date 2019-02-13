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    Главная / Торги / Изготовление и поставка сувенирной коробки с откидной крышкой на магнитном клапане с корпоративной символикой ОАО «Томскгазпром»

    Изготовление и поставка сувенирной коробки с откидной крышкой на магнитном клапане с корпоративной символикой ОАО «Томскгазпром»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.02.2019 14:0013.02.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84725Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    84725

    Наименование закупки

    Изготовление и поставка сувенирной коробки с откидной крышкой на магнитном клапане с корпоративной символикой ОАО «Томскгазпром»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    08.02.2019 12:14

    Документация процедуры

    Договор_Поставки_сув_коробка_ТГП.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Юридический адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Почтовый адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Контактный телефон

    +7 3822 61-28-68

    Факс

    +7 3822 61-22-20

    Адрес электронной почты

    okunkovuv@vostokgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Окуньков Юрий Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    клапан

    Список лотов

    Лот

    Изготовление и поставка сувенирной коробки с откидной крышкой на магнитном клапане с корпоративной символикой ОАО «Томскгазпром»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.02.2019 14:00 GMT +313.02.2019 14:0013.02.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84725Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изготовление и поставка сувенирной коробки с откидной крышкой на магнитном клапане с корпоративной символикой ОАО «Томскгазпром»

    Начальная цена

    498 400,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, 634009, г. Томк, ул. Большая Подгорная, 73Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Срок поставки: 15.04.2019 г. Доставка (место доставки): Транспортом Поставщика на склад Покупателя по адресу: г. Томск, ул. Большая Подгорная, 73. Все расходы по доставке товара до Покупателя включены в цену поставляемого товара. Порядок оплаты: Покупатель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящей спецификации перечисляет Поставщику аванс в размере 50 % от суммы настоящей спецификации, что составляет __________ рублей, в том числе НДС __________ рублей. Оплата оставшейся стоимости товара в размере ____________________ (__) рублей, в т.ч. НДС _____ (__) рублей, поставленного по настоящей спецификации, осуществляется Покупателем с учетом суммы аванса, оплаченной в соответствии с п.4.1 настоящей спецификации, на 30-й календарный день, начиная с даты, следующей за датой приемки Покупателем всего товара, предусмотренного настоящей спецификацией, и предоставления Поставщиком Покупателю обеспечения исполнения гарантийных обязательств в соответствии с условиями Договора, если предоставление такого обеспечения предусмотрено Договором. Если дата оплаты, определенная таким образом, приходится на праздничный или выходной день, оплата осуществляется в первый рабочий день, следующий за датой оплаты

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Коробка упаковочная подарочная картон переплетный Eskaboard (2ММ)/ бумага F-Color с откидной крышкой на магнитном клапане 210х148х50ММ"

    Кол-во: 2000.000

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