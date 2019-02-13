Условия договора

Условия оплаты и доставки

Срок поставки: 15.04.2019 г. Доставка (место доставки): Транспортом Поставщика на склад Покупателя по адресу: г. Томск, ул. Большая Подгорная, 73. Все расходы по доставке товара до Покупателя включены в цену поставляемого товара. Порядок оплаты: Покупатель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящей спецификации перечисляет Поставщику аванс в размере 50 % от суммы настоящей спецификации, что составляет __________ рублей, в том числе НДС __________ рублей. Оплата оставшейся стоимости товара в размере ____________________ (__) рублей, в т.ч. НДС _____ (__) рублей, поставленного по настоящей спецификации, осуществляется Покупателем с учетом суммы аванса, оплаченной в соответствии с п.4.1 настоящей спецификации, на 30-й календарный день, начиная с даты, следующей за датой приемки Покупателем всего товара, предусмотренного настоящей спецификацией, и предоставления Поставщиком Покупателю обеспечения исполнения гарантийных обязательств в соответствии с условиями Договора, если предоставление такого обеспечения предусмотрено Договором. Если дата оплаты, определенная таким образом, приходится на праздничный или выходной день, оплата осуществляется в первый рабочий день, следующий за датой оплаты