www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Изготовление и поставка сувенирной коробки с откидной крышкой на магнитном клапане с корпоративной символикой ОАО «Томскгазпром»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
08.02.2019 12:14
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Почтовый адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Контактный телефон
+7 3822 61-28-68
Факс
+7 3822 61-22-20
Адрес электронной почты
okunkovuv@vostokgazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Окуньков Юрий Викторович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Изготовление и поставка сувенирной коробки с откидной крышкой на магнитном клапане с корпоративной символикой ОАО «Томскгазпром»
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
13.02.2019 14:00 GMT +313.02.2019 14:0013.02.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84725Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изготовление и поставка сувенирной коробки с откидной крышкой на магнитном клапане с корпоративной символикой ОАО «Томскгазпром»
Начальная цена
498 400,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Томская область, 634009, г. Томк, ул. Большая Подгорная, 73Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Срок поставки: 15.04.2019 г. Доставка (место доставки): Транспортом Поставщика на склад Покупателя по адресу: г. Томск, ул. Большая Подгорная, 73. Все расходы по доставке товара до Покупателя включены в цену поставляемого товара. Порядок оплаты: Покупатель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящей спецификации перечисляет Поставщику аванс в размере 50 % от суммы настоящей спецификации, что составляет __________ рублей, в том числе НДС __________ рублей. Оплата оставшейся стоимости товара в размере ____________________ (__) рублей, в т.ч. НДС _____ (__) рублей, поставленного по настоящей спецификации, осуществляется Покупателем с учетом суммы аванса, оплаченной в соответствии с п.4.1 настоящей спецификации, на 30-й календарный день, начиная с даты, следующей за датой приемки Покупателем всего товара, предусмотренного настоящей спецификацией, и предоставления Поставщиком Покупателю обеспечения исполнения гарантийных обязательств в соответствии с условиями Договора, если предоставление такого обеспечения предусмотрено Договором. Если дата оплаты, определенная таким образом, приходится на праздничный или выходной день, оплата осуществляется в первый рабочий день, следующий за датой оплаты
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "Газпром добыча Томск"
Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"
Адрес местонахождения
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Кол-во: 2000.000