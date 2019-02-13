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Наименование закупки
Поставка натра едкого чешуированного, катионита, сульфата алюминия для нужд филиалов ООО "Газпром переработка
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
08.02.2019 14:01
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Контактный телефон
+7 812 609-86-25
Факс
--
Адрес электронной почты
KuskovaYS@gpp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кускова Юлия Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка натра едкого чешуированного, катионита, сульфата алюминия для нужд филиалов ООО "Газпром переработка
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
13.02.2019 10:00 GMT +313.02.2019 10:0013.02.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84722Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка натра едкого чешуированного, катионита, сульфата алюминия для нужд филиалов ООО "Газпром переработка
Начальная цена
321 234,29
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Оренбургская область,Тюменская область, 460512, Российская Федерация, Оренбургская область, г. Оренбург, Дзержинский район, п. Каргала. 629306, Российская Федерация, Тюменская область, ЯНАО, г. Новый Уренгой, а/я 931; 628452, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Сургутский район, пгт.Солнечный, а/я 1233.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата производится в срок не более 30 календарных дней после получения продукции (если предприятие относится к субъектам малого и среднего предпринимательства). Цена на продукцию с учётом доставки продукции до филиалов ООО "Газпром переработка".
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром переработка"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Наименование заказчика
ООО "Газпром переработка"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Кол-во: 4800.000