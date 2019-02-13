Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка натра едкого чешуированного, катионита, сульфата алюминия для нужд филиалов ООО "Газпром переработка

    Поставка натра едкого чешуированного, катионита, сульфата алюминия для нужд филиалов ООО "Газпром переработка

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.02.2019 10:0013.02.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84722Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    84722

    Наименование закупки

    Поставка натра едкого чешуированного, катионита, сульфата алюминия для нужд филиалов ООО "Газпром переработка

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    08.02.2019 14:01

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Почтовый адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Контактный телефон

    +7 812 609-86-25

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    KuskovaYS@gpp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кускова Юлия Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область, Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка натра едкого чешуированного, катионита, сульфата алюминия для нужд филиалов ООО "Газпром переработка

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.02.2019 10:00 GMT +313.02.2019 10:0013.02.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84722Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка натра едкого чешуированного, катионита, сульфата алюминия для нужд филиалов ООО "Газпром переработка

    Начальная цена

    321 234,29

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область,Тюменская область, 460512, Российская Федерация, Оренбургская область, г. Оренбург, Дзержинский район, п. Каргала. 629306, Российская Федерация, Тюменская область, ЯНАО, г. Новый Уренгой, а/я 931; 628452, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Сургутский район, пгт.Солнечный, а/я 1233.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится в срок не более 30 календарных дней после получения продукции (если предприятие относится к субъектам малого и среднего предпринимательства). Цена на продукцию с учётом доставки продукции до филиалов ООО "Газпром переработка".

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Алюминий сернокислый технический первый сорт"

    Кол-во: 4800.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
    Ценовой запрос № 89631
    Поставка лабораторных материалов для ИТЦ
    Поставка лабораторных материалов для ИТЦ
    89631
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.04.2019 00:00(GMT+03:00)
    223 733
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Ценовой запрос № 80486
    ТГСтаврополь Поставка химреактивов (20190295)
    ТГСтаврополь Поставка химреактивов (20190295)
    80486
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    27.12.2018 09:00(GMT+03:00)
    182 140
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить