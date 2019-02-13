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    Главная / Торги / Поставка расходных материалов для Василковского НГКМ

    Поставка расходных материалов для Василковского НГКМ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.02.2019 06:0013.02.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84717Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    84717

    Наименование закупки

    Поставка расходных материалов для Василковского НГКМ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    08.02.2019 16:06

    Документация процедуры

    Проект_договора_(Расходный)._Поставка_товаров_с_использованием_ЭТП_ГПБ_до_500_т..doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Контактный телефон

    +7 812 609-68-08

    Факс

    Адрес электронной почты

    e.stecenko@podzem-remont.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузьмин Антон Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Коми Республика

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот

    Поставка расходных материалов для Василковского НГКМ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.02.2019 06:00 GMT +313.02.2019 06:0013.02.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84717Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходных материалов для Василковского НГКМ

    Начальная цена

    575 091,93

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Коми Республика, 169570, Республика Коми, город Вуктыл, ул. Пионерская, дом 4. Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течении 30 дней с момента получения товара и оригиналов бухгалтерских документов. Работа по гарантийному письму.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Провод силовой ПВС 5х6 медь ТРТС"

    Кол-во: 330.000

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