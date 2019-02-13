www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка запчастей к виброисточникам СВ30 для нужд ПФ "Костромагазгеофизика"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
08.02.2019 12:19
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
Почтовый адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Контактный телефон
+7 495 719-54-33
Факс
+7 495 719-57-65
Адрес электронной почты
y.ushakov@gazpromgeofizika.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ушаков Юрий Александрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запчастей к виброисточникам СВ30 для нужд ПФ "Костромагазгеофизика"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
13.02.2019 11:30 GMT +313.02.2019 11:3013.02.2019 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84705Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запчастей к виброисточникам СВ30 для нужд ПФ "Костромагазгеофизика"
Начальная цена
608 904,62
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Костромская область, 150044, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Полушкина Роща, 16Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Поставка в течение 45 дней с даты заключения договора. Оплата в срок не более 30 (Тридцати) календарных дней после передачи товара согласно этой спецификации и подписанным сторонами соответствующим ПУД на основании счета, предоставленного Поставщиком Покупателю. (в случае заключения договора с субъектами малого и среднего предпринимательства) - в течение 90 (Девяноста) календарных дней после передачи товара согласно этой спецификации и подписанным сторонами соответствующим ПУД на основании счета, предоставленного Поставщиком Покупателю. Покупатель вправе в одностороннем порядке изменить сроки оплаты поставленного товара в сторону увеличения. При этом Покупатель обязан направить Поставщику письменное уведомление, в котором указывает новые сроки оплаты товара, полученного согласно спецификации. Данное уведомление является неотъемлемой частью Договора. Поставка до склада Заказчика силами и за счет средств Поставщика
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
Адрес местонахождения
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Кол-во: 3.000