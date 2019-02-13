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    Главная / Торги / Индивидуальный дозиметрический контроль персонала, контактирующего с источниками ионизирующего излучения

    Индивидуальный дозиметрический контроль персонала, контактирующего с источниками ионизирующего излучения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.02.2019 00:0013.02.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84696Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    84696

    Наименование закупки

    Индивидуальный дозиметрический контроль персонала, контактирующего с источниками ионизирующего излучения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    08.02.2019 10:59

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "НИЖЕГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "НОКПД"

    Юридический адрес

    603093, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Родионова, 198

    Почтовый адрес

    603093, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Родионова, 198

    Контактный телефон

    +7 831 460-37-12

    Факс

    +7 831 234-03-23

    Адрес электронной почты

    noptd@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Индивидуальный дозиметрический контроль персонала, контактирующего с источниками ионизирующего излучения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.02.2019 00:00 GMT +313.02.2019 00:0013.02.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84696Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Индивидуальный дозиметрический контроль персонала, контактирующего с источниками ионизирующего излучения

    Начальная цена

    2 488,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д.198Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В течение 15 рабочих дней после акта выполненных работ

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "НОКПД"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "НОКПД"

    Адрес местонахождения

    603093, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Родионова, 198

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Обеспечение радиационной безопасности Дозиметрические исследования Индивидуальный дозиметрический контроль персонала группы "А" ("Б") Россия"

    Кол-во: 8.000

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