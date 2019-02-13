Услуги по подготовке сведений для ведения регионального кадастра отходов

"Позиция 1" "Услуга в сфере экологии Подготовка сведений по обращению с отходами в соответствии с требованиями Постановления Правительства Нижегородской области от 25.07.2008г. № 306 «О региональном кадастре отходов производства и потребления Нижегородской области»"

Кол-во: 1.000