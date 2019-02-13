Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата Заказчиком Исполнителю цены Договора осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре, не позднее 15 рабочих дней с момента подписания акта оказанных Услуг. Оплата Услуг производится на основании счёт-фактуры (счета) и подписанного акта оказанных Услуг, выставляемых Исполнителем после оказания Услуг. Авансирование не предусмотрено. Техническое обслуживание и ремонт компьютерной и оргтехники осуществляется по месту нахождения техники Заказчика. Выезд Исполнителя для оказания указанных Услуг осуществляется по адресу Заказчика: г. Нижний Новгород, ул. Костина, д.2. Если ремонт офисного оборудования и оказание иных услуг в рамках заключенного Договора непосредственно на месте невозможен, его доставка от Заказчика до ремонтной мастерской Исполнителя и обратно осуществляется силами и за счет Исполнителя.