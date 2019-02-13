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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Оказание услуг по обслуживанию офисной техники
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
08.02.2019 10:31
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603134, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Костина, 2
Почтовый адрес
603134, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Костина, 2
Контактный телефон
+7 831 434-42-74
Факс
+7 831 430-30-41
Адрес электронной почты
offiial@ohota.kreml.nnov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по обслуживанию офисной техники
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
13.02.2019 00:00 GMT +313.02.2019 00:0013.02.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84683Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по обслуживанию офисной техники
Начальная цена
46 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Костина, дом 2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата Заказчиком Исполнителю цены Договора осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре, не позднее 15 рабочих дней с момента подписания акта оказанных Услуг. Оплата Услуг производится на основании счёт-фактуры (счета) и подписанного акта оказанных Услуг, выставляемых Исполнителем после оказания Услуг. Авансирование не предусмотрено. Техническое обслуживание и ремонт компьютерной и оргтехники осуществляется по месту нахождения техники Заказчика. Выезд Исполнителя для оказания указанных Услуг осуществляется по адресу Заказчика: г. Нижний Новгород, ул. Костина, д.2. Если ремонт офисного оборудования и оказание иных услуг в рамках заключенного Договора непосредственно на месте невозможен, его доставка от Заказчика до ремонтной мастерской Исполнителя и обратно осуществляется силами и за счет Исполнителя.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
КОМИТЕТ ГОСОХОТНАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Все закупки и тендеры КОМИТЕТ ГОСОХОТНАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Адрес местонахождения
603134, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Костина, 2
Кол-во: 23.000