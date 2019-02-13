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    Главная / Торги / Оказание услуг по обслуживанию офисной техники

    Оказание услуг по обслуживанию офисной техники

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.02.2019 00:0013.02.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84683Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    84683

    Наименование закупки

    Оказание услуг по обслуживанию офисной техники

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    08.02.2019 10:31

    Документация процедуры

    Ценовой_запрос_обслуживание_офисной_техники_2019.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ВОСПРОИЗВОДСТВУ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
    Все закупки и тендеры КОМИТЕТ ГОСОХОТНАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

    Юридический адрес

    603134, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Костина, 2

    Почтовый адрес

    603134, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Костина, 2

    Контактный телефон

    +7 831 434-42-74

    Факс

    +7 831 430-30-41

    Адрес электронной почты

    offiial@ohota.kreml.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Оказание услуг по обслуживанию офисной техники

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.02.2019 00:00 GMT +313.02.2019 00:0013.02.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84683Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по обслуживанию офисной техники

    Начальная цена

    46 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Костина, дом 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата Заказчиком Исполнителю цены Договора осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре, не позднее 15 рабочих дней с момента подписания акта оказанных Услуг. Оплата Услуг производится на основании счёт-фактуры (счета) и подписанного акта оказанных Услуг, выставляемых Исполнителем после оказания Услуг. Авансирование не предусмотрено. Техническое обслуживание и ремонт компьютерной и оргтехники осуществляется по месту нахождения техники Заказчика. Выезд Исполнителя для оказания указанных Услуг осуществляется по адресу Заказчика: г. Нижний Новгород, ул. Костина, д.2. Если ремонт офисного оборудования и оказание иных услуг в рамках заключенного Договора непосредственно на месте невозможен, его доставка от Заказчика до ремонтной мастерской Исполнителя и обратно осуществляется силами и за счет Исполнителя.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    КОМИТЕТ ГОСОХОТНАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
    Все закупки и тендеры КОМИТЕТ ГОСОХОТНАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

    Адрес местонахождения

    603134, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Костина, 2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание оргтехники ремонт компьютерной и офисной техники"

    Кол-во: 23.000

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