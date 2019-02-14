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    Главная / Торги / Поставка офисной бумаги

    Поставка офисной бумаги

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.02.2019 14:0014.02.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84681Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    84681

    Наименование закупки

    Поставка офисной бумаги

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    08.02.2019 10:42

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АРЗАМАССКИЙ ТЕХНИКУМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ АТСП

    Юридический адрес

    607220, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г АРЗАМАС, УЛ МИРА, ДОМ 1

    Почтовый адрес

    607220, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г АРЗАМАС, УЛ МИРА, ДОМ 1

    Контактный телефон

    +7 83147 6-79-58

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki-atsp@atsp-life.org

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    атс

    Список лотов

    Лот

    Поставка офисной бумаги

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.02.2019 14:00 GMT +314.02.2019 14:0014.02.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84681Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка офисной бумаги

    Начальная цена

    65 389,50

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Арзамас, ул.Мира,д.1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    предоплата не предусмотрена, оплата по факту поставки в течение 5 рабочих дней, поставка в течение 3 рабочих дней после подписания договора, доставка товара входит в его стоимость

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУ АТСП
    Все закупки и тендеры ГБПОУ АТСП

    Адрес местонахождения

    607220, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г АРЗАМАС, УЛ МИРА, ДОМ 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Папка-регистратор Brauberg 70ММ А4 картон черная"

    Кол-во: 150.000

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