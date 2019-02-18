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    Главная / Торги / Поставка шита для объекта КС

    Поставка шита для объекта КС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.02.2019 08:0018.02.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84677Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    84677

    Наименование закупки

    Поставка шита для объекта КС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    13.02.2019 07:26

    Документация процедуры

    Опроосный_лист_на_ШР1_1430_10389.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Юридический адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    Почтовый адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Контактный телефон

    +7 34241 7-68-25

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    vahrushev@ptg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вахрушев Сергей Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка шита для объекта КС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.02.2019 08:00 GMT +318.02.2019 08:0018.02.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84677Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка шита для объекта КС

    Начальная цена

    249 250,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Пермский край, г.Чайковский, промзона СУТУЗОВО, центральная база УМТСиКРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    60 дней после поставки оборудования на склад поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Адрес местонахождения

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шкаф распределительный заземление TN-C-S ШР1 IP55 УХЛ4 кабельный ввод снизу, 1430/10389 ОЛ"

    Кол-во: 1.000

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