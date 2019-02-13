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    Главная / Торги / Поставка водонагревателей для объекта капитального строительства "База АТХ КС Долгое"

    Поставка водонагревателей для объекта капитального строительства "База АТХ КС Долгое"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.02.2019 00:0013.02.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84667Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    84667

    Наименование закупки

    Поставка водонагревателей для объекта капитального строительства "База АТХ КС Долгое"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    08.02.2019 09:28

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Почтовый адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Контактный телефон

    +7 495 817-02-56

    Факс

    +7 495 817-02-56

    Адрес электронной почты

    info@mtg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вовк Денис Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Орловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка водонагревателей для объекта капитального строительства "База АТХ КС Долгое"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.02.2019 00:00 GMT +313.02.2019 00:0013.02.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84667Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка водонагревателей для объекта капитального строительства "База АТХ КС Долгое"

    Начальная цена

    141 453,19

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Орловская область, Орловская область, Должанский р-н, Козьма-Демьяновское с/п, КС Долгое,филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» Орловское ЛПУМГ Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее последнего календарного дня месяца, следующего за месяцем поставки продукции. В случае, если контрагент относится к СМиСП: Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты поставки продукции. Поставщик обязан осуществить поставку продукции с 22 по 30 (31) число месяца поставки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Водонагреватель накопительный Термекс 200 ER"

    Кол-во: 2.000

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