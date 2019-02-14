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    Главная / Торги / Услуги по сотавлению цветочных композиций в отрытом грунте

    Услуги по сотавлению цветочных композиций в отрытом грунте

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.02.2019 08:0014.02.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84665Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    84665

    Наименование закупки

    Услуги по сотавлению цветочных композиций в отрытом грунте

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    08.02.2019 09:14

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Почтовый адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Контактный телефон

    +7 812 609-86-25

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    KuskovaYS@gpp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кускова Юлия Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Услуги по сотавлению цветочных композиций в отрытом грунте

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.02.2019 08:00 GMT +314.02.2019 08:0014.02.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84665Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по сотавлению цветочных композиций в отрытом грунте

    Начальная цена

    179 550,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, ЯНАО, г. Ноябрьск, промзона, панель 8АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    оплата по факту выполнения работ до конца следующего месяца

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги по изготовлению и доставке флористических композиций декоративных цветов открытого грунта"

    Кол-во: 133.000

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    Прием заявок:
    30.11.2018 10:00(GMT+03:00)
    208 718
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
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