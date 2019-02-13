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    Главная / Торги / Покупка пылесоса

    Покупка пылесоса

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.02.2019 08:0013.02.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84664Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    84664

    Наименование закупки

    Покупка пылесоса

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    08.02.2019 09:18

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ ГОРОДА ШАХУНЬЯ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "ЦСОГПВИИ Г.ШАХУНЬЯ"

    Юридический адрес

    606910, Российская Федерация, Нижегородская область, Шахунья, город Шахунья, Комсомольская, 15 "А"

    Почтовый адрес

    606910, Российская Федерация, Нижегородская область, Шахунья, город Шахунья, Комсомольская, 15 "А"

    Контактный телефон

    +7 83152 2-71-56

    Факс

    +7 83152 2-11-23

    Адрес электронной почты

    csogpvi@soc.shh.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Покупка пылесоса

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.02.2019 08:00 GMT +313.02.2019 08:0013.02.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84664Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Покупка пылесоса

    Начальная цена

    9 490,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 606910 Нижегородская область город Шахунья, улица Комсомольская дом 15 "А"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка осуществляется поставщиком. Стоимость доставки включить в ответ на ценовой запрос. Расчеты за товар покупатель производит путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ "ЦСОГПВИИ Г.ШАХУНЬЯ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "ЦСОГПВИИ Г.ШАХУНЬЯ"

    Адрес местонахождения

    606910, Российская Федерация, Нижегородская область, Шахунья, город Шахунья, Комсомольская, 15 "А"

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пылесос Samsung SC20F30WE 2000ВТ 3ЛИТР(ДМ³) 8.2КГ 258x435x296ММ с мешком для сбора пыли, с циклонным фильторм"

    Кол-во: 1.000

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