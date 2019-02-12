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    Главная / Торги / Поставка автомобильных масел и смазочных материалов для нужд НПФ "Оренбурггазгеофизика" ООО "Газпром георесурс"

    Поставка автомобильных масел и смазочных материалов для нужд НПФ "Оренбурггазгеофизика" ООО "Газпром георесурс"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.02.2019 12:0012.02.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84638Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    84638

    Наименование закупки

    Поставка автомобильных масел и смазочных материалов для нужд НПФ "Оренбурггазгеофизика" ООО "Газпром георесурс"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    07.02.2019 18:04

    Документация процедуры

    Типовая_форма_договора_17-2017-08.10_ред_3.docx

    Техзадание_на_поставку_материалав_(масла).doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ НЕДРА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"

    Юридический адрес

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    Почтовый адрес

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Контактный телефон

    +7 495 719-54-33

    Факс

    +7 495 719-57-65

    Адрес электронной почты

    y.ushakov@gazpromgeofizika.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ушаков Юрий Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка автомобильных масел и смазочных материалов для нужд НПФ "Оренбурггазгеофизика" ООО "Газпром георесурс"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.02.2019 12:00 GMT +312.02.2019 12:0012.02.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84638Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автомобильных масел и смазочных материалов для нужд НПФ "Оренбурггазгеофизика" ООО "Газпром георесурс"

    Начальная цена

    592 973,18

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, ИНН/КПП 7709769582/561002001. Адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Донгузская, д.56.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата за поставленные товары производится Покупателем: - в срок не более 30 (Тридцати) календарных дней после передачи товара согласно этой спецификации и подписанным сторонами соответствующим ПУД на основании счета, предоставленного Поставщиком Покупателю. Поставщик не приобретает право на проценты на сумму долга за период пользования Обществом денежными средствами согласно статье 317.1 ГК РФ (в случае заключения договора с субъектами малого и среднего предпринимательства) - в течение 90 (Девяноста) календарных дней после передачи товара согласно этой спецификации и подписанным сторонами соответствующим ПУД на основании счета, предоставленного Поставщиком Покупателю. Поставщик не приобретает право на проценты на сумму долга за период пользования Обществом денежными средствами согласно статье 317.1 ГК РФ. Покупатель вправе в одностороннем порядке изменить сроки оплаты поставленного товара в сторону увеличения. При этом Покупатель обязан направить Поставщику письменное уведомление, в котором указывает новые сроки оплаты товара, полученного согласно спецификации. Данное уведомление является неотъемлемой частью Договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"

    Адрес местонахождения

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Масло авиационное ВНИИНП-50-1-4у"

    Кол-во: 1.000

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