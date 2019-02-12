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    Главная / Торги / Поставка запасных частей и расходных материалов к автотранспорту для нужд ПФ «Вуктылгазгеофизика» ООО «Газпром георесурс»»

    Поставка запасных частей и расходных материалов к автотранспорту для нужд ПФ «Вуктылгазгеофизика» ООО «Газпром георесурс»»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.02.2019 12:0012.02.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84631Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    84631

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей и расходных материалов к автотранспорту для нужд ПФ «Вуктылгазгеофизика» ООО «Газпром георесурс»»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    07.02.2019 17:43

    Документация процедуры

    Типовая_форма_договора_17-2017-08.10_ред_3.docx

    ТЗ.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ НЕДРА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"

    Юридический адрес

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    Почтовый адрес

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Контактный телефон

    +7 495 719-54-33

    Факс

    +7 495 719-57-65

    Адрес электронной почты

    y.ushakov@gazpromgeofizika.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ушаков Юрий Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Коми Республика

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот

    Поставка запасных частей и расходных материалов к автотранспорту для нужд ПФ «Вуктылгазгеофизика» ООО «Газпром георесурс»»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.02.2019 12:00 GMT +312.02.2019 12:0012.02.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84631Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей и расходных материалов к автотранспорту для нужд ПФ «Вуктылгазгеофизика» ООО «Газпром георесурс»»

    Начальная цена

    154 849,94

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Коми Республика, Республика Коми, г. Ухта, ул. Моторная д.7аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата за поставленные товары производится Покупателем: - в срок не более 30 (Тридцати) календарных дней после передачи товара согласно этой спецификации и подписанным сторонами соответствующим ПУД на основании счета, предоставленного Поставщиком Покупателю. Поставщик не приобретает право на проценты на сумму долга за период пользования Обществом денежными средствами согласно статье 317.1 ГК РФ (в случае заключения договора с субъектами малого и среднего предпринимательства) - в течение 90 (Девяноста) календарных дней после передачи товара согласно этой спецификации и подписанным сторонами соответствующим ПУД на основании счета, предоставленного Поставщиком Покупателю. Поставщик не приобретает право на проценты на сумму долга за период пользования Обществом денежными средствами согласно статье 317.1 ГК РФ. Покупатель вправе в одностороннем порядке изменить сроки оплаты поставленного товара в сторону увеличения. При этом Покупатель обязан направить Поставщику письменное уведомление, в котором указывает новые сроки оплаты товара, полученного согласно спецификации. Данное уведомление является неотъемлемой частью Договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"

    Адрес местонахождения

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Запасные части и комплектующие Шатун 260-1004100 для фронтального погрузчика Амкодор 332В Д-260"

    Кол-во: 1.000

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