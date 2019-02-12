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Наименование закупки
ЦЗ/УТТиСТ/07.02.2019 Поставка запасных частей для оснащения судов речного флота для нужд УТТиСТ ООО "Газпром трансгаз Ухта"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
07.02.2019 16:34
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1
Почтовый адрес
169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1
Контактный телефон
+7 8216 77-20-61
Факс
+7 8216 77-22-54
Адрес электронной почты
tender@sgp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Герб Светлана Вячеславовна
Место рассмотрения предложений
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ЦЗ/УТТиСТ/07.02.2019 Поставка запасных частей для оснащения судов речного флота для нужд УТТиСТ ООО "Газпром трансгаз Ухта"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
12.02.2019 09:00 GMT +312.02.2019 09:0012.02.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84613Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЦЗ/УТТиСТ/07.02.2019 Поставка запасных частей для оснащения судов речного флота для нужд УТТиСТ ООО "Газпром трансгаз Ухта"
Начальная цена
588 411,03
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Коми Республика, Республика Коми, г. Ухта, ул. Вуктыльская, дом 3, строение 1.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Условия оплаты и доставки: В соответствии с договором, заключенным путём подписания единого документа. Поставка осуществляется силами Поставщика и за счет Поставщика.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1
Кол-во: 2.000