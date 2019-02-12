Обучение по программе "Подготовка специалистов, ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Авансирование не предусмотрено. Оплата за выполненные работы производится Заказчиком по факту выполнения работ, включая устранение выявленных дефектов и недостатков, на основании акта приёмки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат по установленным формам и выставленного Подрядчиком счета/счёта-фактуры в течение 15 рабочих дней со дня подписания Заказчиком вышеуказанных документов.