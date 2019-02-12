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    Главная / Торги / Обучение по программе "Подготовка специалистов, ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения"

    Обучение по программе "Подготовка специалистов, ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.02.2019 00:0012.02.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84606Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    84606

    Наименование закупки

    Обучение по программе "Подготовка специалистов, ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    07.02.2019 16:28

    Документация процедуры

    Тех._задание_обучение_БДД.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Нижегородский техникум отраслевых технологий»
    Все закупки и тендеры ГБПОУ НТОТ

    Юридический адрес

    603057, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 8 "Б"

    Почтовый адрес

    603057, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 8 "Б"

    Контактный телефон

    +7 831 282-03-11

    Факс

    Адрес электронной почты

    buxi41@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Обучение по программе "Подготовка специалистов, ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.02.2019 00:00 GMT +312.02.2019 00:0012.02.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84606Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Обучение по программе "Подготовка специалистов, ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения"

    Начальная цена

    14 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Нижний Новогород, ул. Бекетова 8БРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Авансирование не предусмотрено. Оплата за выполненные работы производится Заказчиком по факту выполнения работ, включая устранение выявленных дефектов и недостатков, на основании акта приёмки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат по установленным формам и выставленного Подрядчиком счета/счёта-фактуры в течение 15 рабочих дней со дня подписания Заказчиком вышеуказанных документов.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУ НТОТ
    Все закупки и тендеры ГБПОУ НТОТ

    Адрес местонахождения

    603057, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 8 "Б"

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Профессиональная подготовка переподготовка для специалистое БДД. Организация безопасности дорожного движения на предприятиях автомобильного и городского наземного электрического транспорта."

    Кол-во: 1.000

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