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Наименование закупки
Обучение по программе "Подготовка специалистов, ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
07.02.2019 16:28
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603057, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 8 "Б"
Почтовый адрес
603057, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 8 "Б"
Контактный телефон
+7 831 282-03-11
Факс
Адрес электронной почты
buxi41@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Обучение по программе "Подготовка специалистов, ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
12.02.2019 00:00 GMT +312.02.2019 00:0012.02.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84606Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Обучение по программе "Подготовка специалистов, ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения"
Начальная цена
14 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г. Нижний Новогород, ул. Бекетова 8БРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Авансирование не предусмотрено. Оплата за выполненные работы производится Заказчиком по факту выполнения работ, включая устранение выявленных дефектов и недостатков, на основании акта приёмки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат по установленным формам и выставленного Подрядчиком счета/счёта-фактуры в течение 15 рабочих дней со дня подписания Заказчиком вышеуказанных документов.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБПОУ НТОТ
Все закупки и тендеры ГБПОУ НТОТ
Адрес местонахождения
603057, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 8 "Б"
Кол-во: 1.000