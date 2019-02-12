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Наименование закупки
ТГСтаврополь Поставка толщиномеров Константа и дефектоскопа Корона (20197857)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
07.02.2019 17:10
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,
Почтовый адрес
355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6
Контактный телефон
+7 8652 22-90-02
Факс
+7 8652 26-30-45
Адрес электронной почты
ooo@ktg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Казакова Светлана Ивановна
Место рассмотрения предложений
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ТГСтаврополь Поставка толщиномеров Константа и дефектоскопа Корона (20197857)
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
12.02.2019 09:00 GMT +312.02.2019 09:0012.02.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84604Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ТГСтаврополь Поставка толщиномеров Константа и дефектоскопа Корона (20197857)
Начальная цена
198 400,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ставропольский край, п. РыздвяныйРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
в соответствии с проектом договора
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
Адрес местонахождения
355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,
355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6
Кол-во: 2.000