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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка МТР (Баннер)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
08.02.2019 06:32
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г
Почтовый адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г
Контактный телефон
+7 34949 6-65-31
Факс
+7 34949 6-65-30
Адрес электронной почты
A.Stovba@ygd.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стовба Алексей Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка МТР (Баннер)
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
13.02.2019 07:00 GMT +313.02.2019 07:0013.02.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84594Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка МТР (Баннер)
Начальная цена
499 800,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область, ЯНАО, город Новый Уренгой, улица Геологоразведчиков д.9.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
а) (пункт включается в договор, если Поставщиком не применяется упрощенная система налогообложения) Оплата Продукции производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика или иным, не запрещенным законодательством Российской Федерации, способом не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за датой получения Покупателем готовой Продукции, оригинала счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями главы 21 Налогового кодекса РФ, и подписания товарной накладной формы «ТОРГ-12». б) (пункт включается в договор, если Поставщиком применяется упрощенная система налогообложения) Оплата Продукции производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика или иным, не запрещенным законодательством Российской Федерации, способом не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за датой получения Покупателем готовой Продукции и подписания товарной накладной формы «ТОРГ-12». в) (пункт включается в текст Договора, если Поставщик является субъектом малого и среднего предпринимательства) Оплата Продукции производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика или иным, не запрещенным законодательством Российской Федерации, способом в течение 30 календарных дней с даты получения Покупателем готовой Продукции и подписания товарной накладной формы № «ТОРГ-12».
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Ямбург"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"
Адрес местонахождения
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г
Кол-во: 1428.000