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    Главная / Торги / Поставка МТР (Баннер)

    Поставка МТР (Баннер)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.02.2019 07:0013.02.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84594Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    84594

    Наименование закупки

    Поставка МТР (Баннер)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    08.02.2019 06:32

    Документация процедуры

    Тех_задание_на_поставку_баннеров.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Почтовый адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Контактный телефон

    +7 34949 6-65-31

    Факс

    +7 34949 6-65-30

    Адрес электронной почты

    A.Stovba@ygd.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Стовба Алексей Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка МТР (Баннер)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.02.2019 07:00 GMT +313.02.2019 07:0013.02.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84594Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка МТР (Баннер)

    Начальная цена

    499 800,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, ЯНАО, город Новый Уренгой, улица Геологоразведчиков д.9.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    а) (пункт включается в договор, если Поставщиком не применяется упрощенная система налогообложения) Оплата Продукции производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика или иным, не запрещенным законодательством Российской Федерации, способом не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за датой получения Покупателем готовой Продукции, оригинала счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями главы 21 Налогового кодекса РФ, и подписания товарной накладной формы «ТОРГ-12». б) (пункт включается в договор, если Поставщиком применяется упрощенная система налогообложения) Оплата Продукции производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика или иным, не запрещенным законодательством Российской Федерации, способом не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за датой получения Покупателем готовой Продукции и подписания товарной накладной формы «ТОРГ-12». в) (пункт включается в текст Договора, если Поставщик является субъектом малого и среднего предпринимательства) Оплата Продукции производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика или иным, не запрещенным законодательством Российской Федерации, способом в течение 30 календарных дней с даты получения Покупателем готовой Продукции и подписания товарной накладной формы № «ТОРГ-12».

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Баннер полноцветная печать сольвентными чернилами ПВХ ткань 410 г/м2 пробивка люверсов по периметру с шагом 25см. проклейка."

    Кол-во: 1428.000

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