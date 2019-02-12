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Наименование закупки
закупка стульев "Джуно"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
07.02.2019 14:56
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141108, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЁЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б,
Почтовый адрес
141112, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЕЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б
Контактный телефон
+7 495 504-17-78
Факс
+7 495 504-29-11
Адрес электронной почты
lazutin@gazprom-spacesystems.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лазутин Владимир Александрович
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка стульев "Джуно"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
12.02.2019 10:00 GMT +312.02.2019 10:0012.02.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84586Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка стульев "Джуно"
Начальная цена
99 780,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Московская область, Российская Федерация, Московская область, г. Щелково, ул. Московская, д.77Б.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Покупатель оплачивает Поставщику 100% цены Товара в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
Адрес местонахождения
141108, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЁЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б,
141112, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЕЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б
Кол-во: 24.000