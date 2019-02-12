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    Главная / Торги / Организация вечеринок

    Организация вечеринок

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.02.2019 11:0012.02.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84580Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    84580

    Наименование закупки

    Организация вечеринок

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    07.02.2019 14:36

    Документация процедуры

    ПРОЕКТ_ДОГОВОРА.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Лазурная"
    Все закупки и тендеры ООО "Лазурная"

    Юридический адрес

    354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103

    Почтовый адрес

    354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103

    Контактный телефон

    +7 8622 66-33-49

    Факс

    +7 8622 66-33-43

    Адрес электронной почты

    Zakupki@lazurnaya.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рящин Алексей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Организация вечеринок

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.02.2019 11:00 GMT +312.02.2019 11:0012.02.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84580Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Организация вечеринок

    Начальная цена

    822 200,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, г. Сочи, Курортный проспектРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по Договору производится в течение 20 (двадцати) календарных дней после подписания Сторонами Акта приема-сдачи выполненных работ, на основании предоставленного Исполнителем счета.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Лазурная"
    Все закупки и тендеры ООО "Лазурная"

    Адрес местонахождения

    354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Организация и проведение культурно-развлекательного мероприятия вечеринка "Мальчики против девочек" (ведущий, ведущая, певец, певица, ди-джей, караоке машина)"

    Кол-во: 1.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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